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  • 06.07.2019 14:05
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 14:11

ine kavuştu! ı şaşırttı

yerli otomobil üretiminde büyük bir adım attı. Ülkenin ilk i, dev bir organizasyonla tanıtıldı. Aracın yılda 40 bin adet üretilmesi hedeflendi.

O ülke elektrikli otomobiline kavuştu!

olarak 'nın modellerine benzetilen araçtan yılda 40 bin adet üretilmesi hedefleniyor.Ülke ekonomisi için önemli bir adım olan Avrupa pazarına 20 bin adet otomobil satmayı planladı.

TANITIMA YOĞUN İLGİ
Projenin tanıtımı için dev bir gösteri hazırlandı. Etkinliğe binlerce kişi katılarak büyük bir coşku yaşadı.

BAŞBAKAN: EKONOMİDE YENİ BİR SAYFA AÇILDI
Gürcistan Başbakanı Mamuka Bahtadze de konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Bahtadze, ülke ekonomisi için yeni bir sayfa açıldığını otomobil üretimiyle binlerce kişiye istihdam sağlanacağını söyledi.



Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natela Turnava ise "Bu projeyi bizim için eşsiz kılan şey, ilk Gürcü markası altında elektrikli otomobil üretecek olmamız. Gürcistan çevreye duyarlı, yeşil teknolojilerin uygulanması ve elektrikli araçların üretimi açısından bölgede önce konumunda." ifadelerini kullandı.




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