82. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 82. ÖGG sonuç tarihi belli oldu

82. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından 30 Haziran'da gerçekleştirilen 82. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi sınavına katılan adaylar, sonuçlarını heyecanla bekliyorlar. Yayınlanan takvime göre, sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Peki, 82. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu ile ilgili detaylar...

82. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi 82. Temel Eğitim ve 58. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran'da yapılan sınavın sonuçları 19 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.