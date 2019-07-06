Altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artarak 255 bin liraya yükseldi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 411,00 lira, Cumhuriyet altını 1.682,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,94 düşüşle 252,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 6 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

6 Temmuz tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (6 TEMMUZ)

6 Temmuz Cumartesi günü gram altın 253,20 liradan alınırken, 253,25 liradan satılıyor.