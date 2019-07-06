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  • 06.07.2019 09:34
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 09:34

nda son dakika gelişmesi! 6 Temmuz , gram, çeyrek,

son dakika... Bayram tatilinin ardından düğün sezonunun başlamasıyla birlikte takı olarak tercih edilen altın yoğun ilgi görümüştü. Yatay seyir izleyen altın düşüş trendini sürdürüyor. Peki, bugün , gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 6 Temmuz ...

Altın fiyatları yatay seyrini sürdürüyor. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artarak 255 bin liraya yükseldi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 411,00 lira, Cumhuriyet altını 1.682,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,94 düşüşle 252,20 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 6 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

6 Temmuz tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (6 TEMMUZ)

6 Temmuz Cumartesi günü gram altın 253,20 liradan alınırken, 253,25 liradan satılıyor.

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