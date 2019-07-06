Fırsatçılar yeni hedefi simit!

Gıdada hileler bitmek bilmiyor. Gözünü para hırsı bürüyen fırsatçılar, hileleri iyice abarttı. Kabartma tozu ile şişirilen içi boş simitler, tüketiciyi çileden çıkardı. Simidin dışının normal fakat içinin hafif ve boş olduğunu belirten vatandaş, durumu TAKVIM'e ihbar etti. Bir şikayetçi ise "Simite kabartma tozu atıyorlar. Milleti kandırıyorlar" dedi. İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir; lezzetli, gevrek simidin ancak taş fırında odun ateşiyle pişmesi gerektiğinin altını çizerek, "Konveksiyonel fırınlarda pişenler içi boş ve tadı-tuzu olmayan simitlerdir. Üyelerimiz sadece un, su, tuz, susam, maya ve pekmez kullanıyor" dedi. Tüketicilere de seslenen Özdemir, "Simit satan noktaları, nereden aldığı ve nasıl pişirildiği konusunda sorgulayın" diye konuştu.
FEHİME TEKBAŞ
FEHİME TEKBAŞ
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