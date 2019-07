Beach fiyatları tatilcinin cebini yakıyor!

, konserleri ve çılgın partileri ile adından söz ettiren Bodrum 'daki beachler fiyatları ile de cep yakıyor. Etkinliklerin tüm gün devam ettiği beachlere giriş ücretibuluyor. Kimi mekanlarda döviz ile hesap çıkarılması da dikkat çekiyor. Hatırı sayılır giriş ücretinden sonra tatilcinin karşısına, bir deçıkıyor. Mutfağımızın en hesaplı yemeklerinden lahmacun ile ayranın fiyatı102 lirayı buluyor. Mandarin Oriental Hotel'deki beachte bonfile yemek istediğinizdedöner canınız çektiğinde degözden çıkarmanız gerekiyor.Blue Beach Club And Bar/Bodrum: Mandarin Oriental Hotel içerisinde. Giriş ücreti 400 lira. Şiş bonfile 38, karides 24, döner 26 euro. En ucuz yiyecek 4 euro ile 1 top dondurma.MaçaKızı Beach/ Bodrum::Harcama limiti 400 TL. Ayran ve lahmacun 102 TL.Help Beach/Fethiye: Şezlong + şemsiye 50 TLXuma Village & Beach: Giriş ücreti 120 TL.Daze Beach: Harcama limiti 250 TL.Hilton Bodrum Türkbükü Resort & Beach: 10.00-23.00 arası her şey dahil 1.000 TL.Flamm Beach: Harcama limiti 160 TL. Otopark ücreti 25 TL.Sarnic Beach Club: Harcama limiti 150 TL.Isis Beach Club: 08.00-18.00 arası her şey dahil 75 euro.3S Beach Club: Yiyecek ve içecek dahil 150 TL.Zayo Beach Club: Tesise giriş ücreti ve harcama limiti 70 TL + 80 TL.Akçagerme Plajı: Şezlong + şemsiye 15 lira.Derya Beach Restaurant: Harcama limiti 50 lira.Fun Beach Club: Giriş ücreti 90 TL. Ücrete 1 içecek dahil.Fly-Inn Beach Club: Giriş ücreti 90 TL.Kafepi Beach Club: Giriş ücreti hafta içi 80, hafta sonunda 100 TL