Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin her türlü sıkıntıyı aşabilecek çok büyük ve güçlü bir ülke olduğunu belirtti. Türkiye'nin kur ataklarına karşı eskisinden daha iyi şekilde mücadele edecek önemli tecrübeler kazandığını belirten Albayrak, "Türkiye artık üzerinden para kazanılacak bir ülke değil. Türkiye vaat ettikleri ile sürdürülebilir şekilde para kazanılacak bir ülke" dedi. Finansal Kurumlar Birliği'nin genel kuruluna katılan Albayrak, şunları söyledi
Önümüzde Türkiye'ye fırsatlar sunan 4 yıla yakın bir süre var. Bu süre zarfında Türkiye'nin dinamik yapısına kalıcı ve istikrarlı bir şekilde kavuşacağı zemini hazırlıyoruz.
Yılın ilk ayında özellikle enflasyonun yüzde 25 seviyelerini gördüğü süreçten, Haziran ayı itibarıyla yıllık hedeflediğimiz rakamın altında bir seviye olan yüzde 15.7'yi görmüş olduk. Aynı zamanda enflasyonu, finansal saldırılara maruz kaldığımız Ağustos ayı öncesine, hatta yeni sisteme geçtiğimiz Temmuz ayının da öncesine taşımış olduk. Gelişmeler; önümüzdeki aylarda enflasyon oranının çok daha düşük seviyelere gerileyeceği öngörülerimizi desteklemektedir.
Bu yılın ikinci yarısında büyüme ve istihdamda YEP hedeflerimizin üzerine çıkacak güçlü performans ortaya koyacağız.
Yıllık cari açık Nisan ayı rakamlarıyla 8.6 milyar dolara kadar gerilemiştir. Bu rakam son 15 yıllık noktada baktığımızda Ocak 2004'ten bu yana en düşük seviyesine gerilemiştir. Haziran ayı itibariyle 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa cari fazlanın verildiği bir ay olacak.
Önümüzde Türkiye'ye fırsatlar sunan 4 yıla yakın bir süre var. Bu süre zarfında Türkiye'nin dinamik yapısına kalıcı ve istikrarlı bir şekilde kavuşacağı zemini hazırlıyoruz.
Yılın ilk ayında özellikle enflasyonun yüzde 25 seviyelerini gördüğü süreçten, Haziran ayı itibarıyla yıllık hedeflediğimiz rakamın altında bir seviye olan yüzde 15.7'yi görmüş olduk. Aynı zamanda enflasyonu, finansal saldırılara maruz kaldığımız Ağustos ayı öncesine, hatta yeni sisteme geçtiğimiz Temmuz ayının da öncesine taşımış olduk. Gelişmeler; önümüzdeki aylarda enflasyon oranının çok daha düşük seviyelere gerileyeceği öngörülerimizi desteklemektedir.
Bu yılın ikinci yarısında büyüme ve istihdamda YEP hedeflerimizin üzerine çıkacak güçlü performans ortaya koyacağız.
Yıllık cari açık Nisan ayı rakamlarıyla 8.6 milyar dolara kadar gerilemiştir. Bu rakam son 15 yıllık noktada baktığımızda Ocak 2004'ten bu yana en düşük seviyesine gerilemiştir. Haziran ayı itibariyle 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa cari fazlanın verildiği bir ay olacak.
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