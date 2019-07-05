Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 05.07.2019 20:06
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 20:08

Yenice kura sonuçları açıklandı mı? nereden öğrenilir?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) sosyal konut projesinde Yenice kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar nın açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. Peki, nereden öğrenilir? İşte cevabı...

TOKİ Karabük Yenice kura sonuçları açıklandı!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Karabük'ün Yenice ilçesinde inşa edilen sosyal konutların kura çekilişleri için heyecan başladı. Başvuruda bulunan binlerce vatandaşa TOKİ Karabük Yenice kura sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

TOKİ KARABÜK YENİCE KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresince (TOKİ), Karabük'ün Yenice ilçesinde inşa edilen sosyal konutların hak sahipleri, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.

TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ Karabük Yenice kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Karabük sonuçları nereden öğrenilir?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri