Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Karabük'ün Yenice ilçesinde inşa edilen sosyal konutların kura çekilişleri için heyecan başladı. Başvuruda bulunan binlerce vatandaşa TOKİ Karabük Yenice kura sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı.
TOKİ KARABÜK YENİCE KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresince (TOKİ), Karabük'ün Yenice ilçesinde inşa edilen sosyal konutların hak sahipleri, noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi.
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