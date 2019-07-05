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  • 06.07.2019 01:49
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 02:05

personel alımı yapacak mı? başvuru şartları nelerdir?

'ye personel alımı yapılıp yapılmayacağı iş arayışı olan vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bu nedenle PTT'den gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. PTT tarafından yapılan son açıklamada, personel alımıyla ilgili söylenen rakamlara itibar edilmemesi duyuruldu. Peki, başvuru şartları nelerdir?

PTT personel alımıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. PTT'den yapılan açıklamada PTT personel alımı sayılarıyla ilgili rakamlara itibar edilmemesi gerektiğine vurgu yapıldı. Ayrıca personel ihtiyacı olduğu sürece alım yapılacağı belirtildi. Peki, PTT personel alımı yapacak mı? PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

PTT PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?

PTT tarafından henüz personel alımına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Personel alımı ilanı yayınlandığında haberimizin içinde yer alacak.

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