PTT personel alımıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. PTT'den yapılan açıklamada PTT personel alımı sayılarıyla ilgili rakamlara itibar edilmemesi gerektiğine vurgu yapıldı. Ayrıca personel ihtiyacı olduğu sürece alım yapılacağı belirtildi. Peki, PTT personel alımı yapacak mı? PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir?

PTT PERSONEL ALIMI YAPACAK MI?

PTT tarafından henüz personel alımına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Personel alımı ilanı yayınlandığında haberimizin içinde yer alacak.