Dolar son dakika... G20 zirvesi sonrası risk iştahının arttığı TL cinsi varlıklarda iyimser seyir devam ederken, dolar/TL üç ayın en düşük seviyelerinden beklentilerden iyi gelen ABD tarımdışı istihdam verisiyle sınırlı yükseldi. Avrupa borsaları günü, ABD Merkez Bankasının politika faiz oranını düşürmeyeceği beklentilerinin güçlenmesi nedeniyle düşüşle kapattı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Temmuz güncel döviz kurları...
EURO VE DOLAR NE KADAR?
DOLAR
Alış: 5,6268
Satış: 5,6310
EURO
Alış: 6,2962
Satış: 6,3452
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