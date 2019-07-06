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  • 06.07.2019 09:26
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 09:26

son dakika! 6 Temmuz ve , kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

da son dakika gelişmesi yaşanıyor. 4 Mayıs'ta 3 ayın en düşük seviyesi olan 5.5850'ye geriledikten sonra haftanın son işlem gününe 5.60'lı seviyelerde başladı. Tarımdışı istihdam verisinin de etkisiyle kur 5.64'lü seviyelere yükseldi. Peki, şu dakikalarda ve , kaç TL? İşte 6 Temmuz güncel döviz kurları...

Dolarda son durum

Dolar son dakika... G20 zirvesi sonrası risk iştahının arttığı TL cinsi varlıklarda iyimser seyir devam ederken, dolar/TL üç ayın en düşük seviyelerinden beklentilerden iyi gelen ABD tarımdışı istihdam verisiyle sınırlı yükseldi. Avrupa borsaları günü, ABD Merkez Bankasının politika faiz oranını düşürmeyeceği beklentilerinin güçlenmesi nedeniyle düşüşle kapattı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 5,6268
Satış: 5,6310

EURO
Alış: 6,2962
Satış: 6,3452

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