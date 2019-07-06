12 bin sağlıkçı aranıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, beklenen haberi verdi, "12 bin sözleşmeli sağlık personelinin atamasını gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun" açıklamasını yaptı. Bakanlık'ın hekim, diş hekimi ve eczacı alımlarına ilaveten 29 bin 689 yeni sağlık çalışanının kamuda istihdam edileceğini daha önce açıkladıklarını anımsatan Koca, şunları kaydetti: "İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi gibi unvanlarda ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS puanıyla yapılacak bu atamalar için ilanımız bir ay içinde yayınlanacak."





3+1 MÜJDESİ HAYATA GEÇTİ

İLKOKULA başlama yaşını 69 aya çıkaran, sözleşmeli öğretmenler ile Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki sözleşmeli personelin kadroya atanması için gerekli süreyi kısaltan yasa yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre,

● SÖZLEŞMELİ öğretmenlerin başka bir yere atanmaları için doldurmaları gereken süre 4 yıldan 3 yıla, bu sürenin ardından öğretmen kadrolarına atananların aynı yerdeki görev süresi ise 2 yıldan 1 yıla indirildi.

● DİN hizmetleri sınıfına ait kadrolarda çalışan sözleşmeli personel de 3 yıl aynı yerde görev yaptıktan sonra talebi halinde kadroya atanacak. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az 2 yıl yerine artık 1 yıl daha görev yapacak.

● SAĞLIK Bakanlığı'nda çalışan sözleşmeli personel 3 yılı tamamladığında bulunduğu yerdeki kadroya atanabilecek, aynı yerde 1 yıl daha devam edip yer değiştirebilecek.