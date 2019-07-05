Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İŞKUR işbirliğiyle gerçekleştirilen Sosyal Çalışma Programı başvuruları geçen hafta alınmıştı. Sonuçların alınmasının ardından gözler kura sonuçlarına çevrilmişti. İŞKUR Sosyal Çalışma Programı dün saat 21.00'de İŞKUR'un resmi sitesinde açıklandı. Şimdi öğrenciler Sosyal Çalışma Programı hakkındaki detayları araştırıyor.
SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?
İŞKUR Sosyal Çalışma Programı kura sonuçları "www.iskur.gov.tr" adresinde ilan edildi.
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