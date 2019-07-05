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  • 05.07.2019 18:57
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 19:04

Sosyal Çalışma Programı sonuçları belli oldu! SÇP ne zaman başlayacak? Günlük ücret ne kadar?

Yaz tatilini çalışarak değerlendirmek isteyen yüz binlerce öğrenci Sosyal Çalışma Programına başvuru yapmıştı. Başvuru yapan öğrencilerin merakla beklediği kura sonuçları 4 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de açıklandı. Peki, İŞKUR ?

İŞKUR Sosyal Çalışma Programı sonuçları belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve İŞKUR işbirliğiyle gerçekleştirilen Sosyal Çalışma Programı başvuruları geçen hafta alınmıştı. Sonuçların alınmasının ardından gözler kura sonuçlarına çevrilmişti. İŞKUR Sosyal Çalışma Programı dün saat 21.00'de İŞKUR'un resmi sitesinde açıklandı. Şimdi öğrenciler Sosyal Çalışma Programı hakkındaki detayları araştırıyor.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

İŞKUR Sosyal Çalışma Programı kura sonuçları "www.iskur.gov.tr" adresinde ilan edildi.

SÇP KURA SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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