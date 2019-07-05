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  • 05.07.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 09:22

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı duyurdu! ile 12 bin sözleşmeli personel alınacak

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığınca, puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için bir ay içinde ilana çıkılacağı açıklandı.

Bakanlık duyurdu! 12 bin sözleşmeli personel alınacak

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, " puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli atamaları için ilanımız bir ay içinde yayınlanacak. " denildi.

Ayrıntılar gelecek...

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