Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli atamaları için ilanımız bir ay içinde yayınlanacak. " denildi.
Ayrıntılar gelecek...
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli atamaları için ilanımız bir ay içinde yayınlanacak. " denildi.
Ayrıntılar gelecek...
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