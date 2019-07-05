Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 05.07.2019 09:20
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 09:20

da son dakika gelişmesi! 5 Temmuz ve ne kadar? Güncel döviz kurları

kuru, açıklanan enflasyon rakamları sonrası düşüşe geçmiş dün de aşağı yönlü hareket etmişti. Nisan ayından bu yaa ilk kez 5.60'ın altını gören dolar, dün kapalı olan ABD piyaslarının bugün mesaiye başlamasıyla yukarı yönlü seyir izleyerek 5.61 üzerinde güne başladı. Peki, şu dakikalarda ve , kaç TL oldu? İşte 5 Temmuz güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Dolarda dalgalı seyir devam ediyor. İşlemciler Fed'in yakın dönemdeki para politikasının seyrini etkileyebilecek olan ve yakından izlenen ABD tarımdışı istihdam verisi öncesinde büyük pozisyon almaktan kaçınıyorlar. Piyasalar S-400 teslimatları ve TCMB'nin PPK toplantısını bekliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 5,6025
Satış: 5,6051

EURO
Alış: 6,3199
Satış: 6,3263

Küresel piyasalarda ABD ve müttefikleri ile İran arasındaki diplomatik gerilime ilişkin endişeler önemini korurken, bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde düşük hacimli dalgalı bir seyir bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDolarda son dakika gelişmesi! 5 Temmuz euro ve dolar/TL ne kadar? Güncel döviz kurları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri