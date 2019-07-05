Dolar son dakika... Dolarda dalgalı seyir devam ediyor. İşlemciler Fed'in yakın dönemdeki para politikasının seyrini etkileyebilecek olan ve yakından izlenen ABD tarımdışı istihdam verisi öncesinde büyük pozisyon almaktan kaçınıyorlar. Piyasalar S-400 teslimatları ve TCMB'nin PPK toplantısını bekliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 5 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,6025

Satış: 5,6051

EURO

Alış: 6,3199

Satış: 6,3263

Küresel piyasalarda ABD ve müttefikleri ile İran arasındaki diplomatik gerilime ilişkin endişeler önemini korurken, bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde düşük hacimli dalgalı bir seyir bekleniyor.