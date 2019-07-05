Ev almak isteyen vatandaşlara büyük bir müjde geldi. Bankalar konut kredisi faiz oranlarında Haziran ayı içerisinde indirime gitti. Özlelikle Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası çok cazip koşullar sunuyor. Konut kredisi faiz oranları 60 -120 ay arasında değişiyor. Konut kredisi almak istediğiniz evin koşullarına göre verilen bir kredidir. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. İşte 5 Temmuz konut kredisi faiz oranları ve güncel konut kredisi faiz oranları açıklaması haberimizde