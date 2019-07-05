Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 05.07.2019 15:32
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 15:37

5 Temmuz 60 -120 ay son durum nedir? faiz oranları yüzde kaç oldu?

ların 5 yıl vadeli nda son konum merak ediliyor. Haziran ayında bankaların konut kredisi faiz oranlarında devamlı bir değişiklik yaşandı. Ev sahibi olmak isteyen kişiler 5 yıl vadeli en uygun krediyi araştırıyor. Bazı bankalar vade süresi azaldıkça daha yüksek faiz oranları uygularken, bazı bankalar da vade süresinin uzamasıyla beraber daha düşük faiz oranları sağlıyor. Bundan dolayı bankaların 5 ve 10 yıl vadeli konut kredilerinin faiz oranları değişiklik gösterebiliyor. Bazı bankalar , ve önemli kampanyalar yaptılar. İşte 5 Temmuz konut kredisi faiz oranları ve konut kredisi faiz oranları açıklamaları

Ev almak isteyen vatandaşlara büyük bir müjde geldi. Bankalar konut kredisi faiz oranlarında Haziran ayı içerisinde indirime gitti. Özlelikle Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası çok cazip koşullar sunuyor. Konut kredisi faiz oranları 60 -120 ay arasında değişiyor. Konut kredisi almak istediğiniz evin koşullarına göre verilen bir kredidir. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Yaptığınız kredi başvurusu ön onay aldığında ikinci adım olarak gerekli belgelerle bankaya gitmeniz gerekir. İşte 5 Temmuz konut kredisi faiz oranları ve güncel konut kredisi faiz oranları açıklaması haberimizde

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri5 Temmuz 60 -120 ay konut kredisi faiz oranları son durum nedir? Güncel konut kredisi faiz oranları yüzde kaç oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri