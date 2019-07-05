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  • 06.07.2019 02:21
  • Son Güncelleme: 06.07.2019 02:23

nedir? Başvuru nasıl yapılır? ?

Evlilik hazırlığında olan gençler hakkında bilgi edinmek istiyor. sorusu araştırılan soruların başında yer alıyor. Çeyiz hesabı, evlenecek gençleri tasarrufa teşvik etmek ve desteklemek amacıyla üç yıl önce başlatılmıştı. Peki, çeyiz hesabı desteği başvurusu nasıl yapılır? ?

Çeyiz hesabı başvurusu nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı evlenmeye hazırlanan gençlere çeyiz hesabı desteği vermektedir. Dünya evine girecek olan gençler bu nedenle çeyiz hesabı hakkında araştırma yapıyor. Çeyiz hesabı başvurusunun nasıl yapıldığı da merak konusu. Tüm mevduat ve katılım bankalarında çeyiz hesabı açtırabilmektedir. Peki, çeyiz hesabı desteği ne kadar? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

ÇEYİZ HESABI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Çeyiz Hesabı'nı sadece T.C. vatandaşı gerçek kişiler ile mavi kart sahipleri açtırabilir. 18 yaşından küçükler adına veli ya da vasisi tarafından Çeyiz Hesabı açtırılabilir. 18 yaşından büyüklerin hesap açtırabilmesi için hiç evlilik yapmamış olmaları ve azami 24 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Çeyiz Hesabı ortak hesap olarak açtırılamaz. Evlenmeyi planlayan çiftler birbirinden ayrı olarak Çeyiz Hesabı açtırarak devlet katkısından ayrı ayrı faydalanabilir.

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