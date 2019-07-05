Suriye, Mısır ve Suudi Arabistan'da çok sayıda projeye imza atan Masar İnşaat, Türkiye pazarına iki konut ve 2 turizm projesiyle giriyor. Türkiye'de ilk etapta 425 milyon liralık yatırım yapma kararı alan şirket, Türkiye'yi farklı ülkelerdeki tüm operasyonlarının üretim üssü olarak belirledi. Şirket, 5 ay önce Düzce'de temellerini attığı projesini yılsonunda teslim edecek. 65 milyon liralık yatırımla yükselen proje, 3 bin 640 metrekare arsa üzerinde 228 daire ve 16 ticari alandan oluşuyor.

2 TATİL KÖYÜ

Masar İnşaat, yılsonunda İstanbul- Pendik'te yaklaşık 360 milyon liralık yatırımla, bin 300 konutluk bir projeye başlayacak. Şirket, ayrıca Bolu Dağı'nda 115 dönümlük bir arsa üzerinde dev bir tatil köyü projesiyle, Akdeniz sahilinde yine bir turizm projesi için çalışmalarını sürdürüyor.