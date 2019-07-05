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, ve 'da çok sayıda projeye imza atan , pazarına iki konut ve 2 projesiyle giriyor.

Masar İnşaat 425 milyon lirayla geldi

Suriye, ve 'da çok sayıda projeye imza atan Masar İnşaat, pazarına iki konut ve 2 projesiyle giriyor. Türkiye'de ilk etapta 425 milyon liralık yatırım yapma kararı alan şirket, Türkiye'yi farklı ülkelerdeki tüm operasyonlarının üretim üssü olarak belirledi. Şirket, 5 ay önce Düzce'de temellerini attığı projesini yılsonunda teslim edecek. 65 milyon liralık yatırımla yükselen proje, 3 bin 640 metrekare arsa üzerinde 228 daire ve 16 ticari alandan oluşuyor.

2 TATİL KÖYÜ
, yılsonunda - Pendik'te yaklaşık 360 milyon liralık yatırımla, bin 300 konutluk bir projeye başlayacak. Şirket, ayrıca Bolu Dağı'nda 115 dönümlük bir arsa üzerinde dev bir tatil köyü projesiyle, Akdeniz sahilinde yine bir turizm projesi için çalışmalarını sürdürüyor.

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