GENÇLERE hem cep harçlığı hem de ilk kez sigortalı olma imkanı yolunu açan Sosyal Çalışma Programları'ndan yararlanacak 20 bin üniversiteli kurayla belirlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, MEB Şura Salonu'ndaki törende, 200 binden fazla üniversitelinin başvurduğunu belirtti. Programın öğrencilerin öğrenimlerini olumsuz etkilememesi için Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarıyla sınırlandırıldığına işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:

SONUÇLAR İNTERNETTE

"Üniversitelilerin kendilerine de zaman ayırabilmeleri için bu uygulamalar haftada 3 gün olarak gerçekleşecek. Gençlerimize katıldıkları her gün için 67,36 lira ödeme yapacağız. Bu ödemeden dolayı öğrencilerimizin almış olduğu KYK bursları ve öğrenim kredileri de kesintiye uğramayacak. Ayrıca genel sağlık sigortalarının yanı sıra gençlerimizin emekliliğine etki edecek olan SGK prim ödemelerini de biz yapacağız." Kura sonuçları www.iskur.gov. tr adresinde ilan edildi. Başvuru yapan öğrenciler, bu adresten sonucu öğrenebilecek. Gençler, bu yaz programlardan en fazla 39 gün yararlanabilecek, yaz kazancı 2 bin 627 lira olacak.

5 AYDA 570 BİN YENİ İSTİHDAM

BAKAN Selçuk, 2002'de 24 bin kişi olan özel sektör işe yerleştirme sayısını 2018 itibarıyla 1 milyon 240 bine çıkardıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu: "2002'de özel sektörde işe yerleştirilen genç sayısı 4 bin 100 kişiydi. 2018'de 430 bine ulaştı. İlk 5 ayda ise özel sektörde toplam işe yerleştirme sayımız 2018'in aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 570 bine ulaştı."