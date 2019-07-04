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  • 05.07.2019 02:18
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 02:18

başvuruları uzatıldı mı? ?

başvuru süresinin uzatılıp uzatılmadığı vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. İmar Barışı'nda bugüne kadar yaklaşık 10 milyon 250 bin başvuru alınmıştı. Peki, ? ? İşte İmar Barışı hakkındaki son detaylar...

İmar Barışı başvuruları ne zaman bitiyor?

İmar Barışı başvurularından faydalanmak isteyen vatandaşlar İmar Barışı son başvuru tarihi hakkında araştırma yapmaya başladı. Bir süredir merakla beklenen müjdeli haber geldi. Peki, İmar Barışı başvuruları uzatıldı mı? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

İMAR BARIŞI BAŞVURULARI UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 30 Haziran'da sona eren İmar Barışı son başvuru tarihi 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. Yapı Kayıt Belgesi için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25'ini 31 Temmuz'a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırılabilecek.

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