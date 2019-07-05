Bakanlık yıkacak! Riskli binaya resen dönüşüm

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun'la, kentsel dönüşümden 2B alanlarına, mülkiyet sorunundan yarım kalan inşaatlara kadar çevre ve şehircilik alanında bir dizi önemli değişiklik hayata geçiyor. 30 maddelik kanuna göre; kentsel dönüşüm alanlarında maliklerin müteahhitten kaynaklanan nedenlerle yaşadığı problemlerin giderilmesi amacıyla, maliklere sözleşmeleri feshetme hakkı tanınacak. Afetler veya başka nedenlerle kendiliğinden çöken binaların ve çevresindeki yapıların dönüşüm uygulamaları, maliklerin muvafakatı aranmaksızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından resen yapılabilecek. Riskli olarak tespit edilen yapıların listesi, bu yapıların kapısına asılacak ve ilgili muhtarlıkta iki gün süreyle ilan edilecek. Vatandaşlar aynı şehirde olmadan da gayrimenkul alım satımını yapabilecek. Yurt dışındaki vatandaşlar, tapu işlemlerini bulundukları yerden yürütebilecek. Şehir merkezlerinde yapılaşmamış parseller otoparka dönüştürülecek.

TARIM ARAZİLERİNE AYAR

Hazineye ait tarım arazilerinin satışında başvuru süresi 31 Aralık 2019'a kadar uzatılacak. Satılan tarım arazilerinin 30 yıl içerisinde tarım dışı amaca ayrılması halinde, güncel satış bedeli ile satış tarihinden itibaren TÜFE oranında artırılarak güncellenen bedel arasındaki fark, son kayıt malikinden tahsil edilecek.

2/B BAŞVURULARI UZATILDI

Bu süre içerisinde tarım arazilerinin 3 yıl aralıksız olarak tarımsal amaçla kullanılmaması halinde, satış işlemi iptal edilerek, taşınmaz resen Hazine adına tescil edilecek ve ödenen bedel faizsiz olarak kayıt malikine iade edilecek. Yapı Kayıt Belgesi'ne konu taşınmaz için tapu tahsis belgesi alınması ve tahsis bedelinin ödenmiş olması halinde ayrıca satış bedeli alınmayacak. Süresi içinde başvurusu ve ödemesi yapılmayan 2B arazileri için başvuru ve ödeme süresi, 16 Aralık 2019 tarihine kadar uzatılıyor. Ayrıca 2B taşınmazlarında kayıt maliki ve kullanıcı çakışması nedeniyle satın alma ve iade hakkından yararlanamayanlara, 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde durumlarına göre eş değer 2B arazisi verilebilecek.



Ali Güvenç Kiraz

'HAYATI DETAYLAR ÇÖZÜME KAVUŞUYOR'

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, Türkiye'de gayrimenkul alım satımındaki bazı temel sıkıntıların genel kanunlarla çözümlenmeye çalışıldığını belirterek, "Ufak tefek fakat hayati önem taşıyan konularda sorun çözücü kanun çok fazla yapılmıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, günlük hayatımızı ilgilendiren birçok konudaki önemli detaylar hakkında değişiklikler içeren bir kanun hazırladı" dedi.

YAVUZ KARAMAN