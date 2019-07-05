Eminevim’den yeni evlilere özel kampanya

EMINEVIM, yeni evli ya da evlenecek olan çiftlerin konut sahibi olmasını hızlandıracak yeni bir kampanya başlattı. Buna göre, yeni evli çiftler, Eminevim'in geliştirdiği Elbirliği finansman modeliyle teslimatlarını 2 yıl daha erken alabilecek ve çok uzun yıllar beklemeden kısa bir sürede ve faizsiz ev sahibi olabilecek. Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, kampanyanın Temmuz ayı sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.



Emin Üstün

'KDV BİZDEN'

Teslimatları yeni evlenen çiftler için 2 yıl öne çektiklerini söyleyen Üstün, "Kampanyamıza katılan çiftlere, KDV tutarı kadar hizmet bedeli indirimi de yapacağız" dedi. Üstün kampanyadan evliliğinin ilk yılındaki çiftlerin yararlanabileceğini belirtti.