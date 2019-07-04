İŞKUR tarafından başvurusu alınan Sosyal Çalışma Programı'nın sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Müjdeli haber, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, yerleştirmelerin merkezi kura ile belirleneceğini açıkladı. 20 bin öğrenciye günlük 67 TL ödeme yapılacak. Peki, İŞKUR üniversite öğrencilerine iş başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 SÇP kura çekilişi ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

İŞKUR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE İŞ BAŞVURUSU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Sosyal Çalışma Programlarına 20 bin gencin merkezi kura ile yerleştirileceğini bildirdi. Gelen bilgilere göre, başvuruların tamamlanmasının ardından çalışacak öğrenciler 5 Temmuz 2019 tarihinde elektronik ortamda kura ile belirlenecek.