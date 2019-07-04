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  • 04.07.2019 10:04
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 10:33

Son dakika: e indirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren...

Son dakika haberine göre enflasyon rakamlarındaki düşüşün ardından düşen fiyatları e de yansıdı. Dolar kurunun gevşemesi ile birlikte uluslararası piyasada düşen petrol fiyatları nedeniyle benzine bu gece yarısından itibaren 11-12 kuruşluk indirim yapılacağı belirtildi.

Benzine indirim geliyor! Bu gece yarısından itibaren...

de indirimi… Dolar kurunun gevşemesi, uluslararası piyasalarda da ürün fiyatının ton başına 642 dolardan 633 dolara düşmesi benzinde indirimi gündeme getirdi. Benzinde, bu gece 11-12 kuruşluk indirimin pompaya yansıması bekleniyor.

Son dönemde, uluslararası alanda yaşanan gerginlikler hem Brent petrol hem de ürün fiyatını yukarı doğru itmiş, önce motorine ardından da benzine zam yapılmıştı.

Ancak, son birkaç gündür uluslar arası piyasalarda ürün fiyatı düşmeye başladı. Benzinin, uluslar arası piyasalarda ton fiyatı 642 dolardan 633 dolara kadar düştü. Dolar kuru da düşüyor. Kur, 5 TL 60 kuruşu gördü.

Habertürk'ün haberine göre bu gelişme sonrasında benzinde 11-12 kuruşluk indirim göründü. İndirimin, bu gece pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Benzine, hafta başında 27 kuruş zam yapılmıştı.

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