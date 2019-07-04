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  • 05.07.2019 09:00
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 14:16

60 -120 ay taksitle kredi oranları belli oldu

Merkez sı'nın repo ihaleleri son bulduktan sonra bir gün içinde 7 banka konut kredi lerini arttırma kararı aldı. Son artışlarla konut kredisi faiz ortalaması yüzde 2.1'e yükseldi.

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