Araba ve konut alacaklara güzel haberler geldi. Vatandaşlar konut ve taşıt kredisi faiz oranlarını merak ediyorlar. Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Akbank, İNG, QNB Finansbank, DenizBank, HSBC, Anadolubank, TEB ve Kuveyt Türk Katılım Bankası faiz oranlarındaki son durumu haberimizde sizler için derledik.
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