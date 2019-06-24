



Otomotiv devi Volkswagen Grubu (VW) bu yılın başında Avrupa'daki emisyon sınırlamasına bağlı olarak Almanya'daki fabrikalarında elektrikli araç üreteceği için Doğu Avrupa'da yeni bir fabrikakurup, bazı önemli modellerinin konvansiyonel motorlu (benzin/dizel) versiyonlarını bu fabrikada üreteceğini açıklamıştı. Alman grup bunun yanı sıra Türkiye'deki Ford Otosan fabrikalarında da hafif ticari araç üretilmesi konusunda da Amerikan Ford ile anlaşmaya vardı. VW'nin otomobil üretmek için Doğu Avrupa'da kuracağı yeni fabrika için aday ülke sayısı ise önce 4-5 ile başlayıp zamanla ikiye kadar geriledi. Yani seçim için şu an masada sadece Türkiye ve Bulgaristan kaldı.