3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla birlikte memurların ücretlerinde gerçekleşecek iyileştirmeyle maaşlarında artış olacak. Bu nedenle memurların merakla araştırdığı konular arasında 3600 ek gösterge yer alıyor. 3600 ek göstergeye ilişkin son açıklamayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı. Peki, 3600 ek göstergede son durum ne? İşte 3600 ek göstergeye ilişkin son gelişmeler...

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin, "3600 ek göstergeyle ilgili hükümetimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sözüdür ve biz bunu gerçekleştireceğiz. İhtiyaç da var. Bunu da söyleyeyim. Çünkü çalışma maaşlarıyla emekli maaşları arasında fark var. Bu fark yönetilebilir bir fark değildir. Bunu biliyoruz ve sağlayacağız. Bunun oluşturduğu sıkıntılar da söz konusu. Farkındayız ve biliyoruz. Bu sözü Sayın Cumhurbaşkanımız 24 Haziran seçimleri kampanyasında verdi ve biz sözün arkasındayız. Yapabileceğimiz en kısa zamanda bunu gerçekleştireceğiz. Bu bizim sözümüz." şeklinde konuştu.