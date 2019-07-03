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isimli yola çıktı

’ın fiyatının 80 bin euro civarında olacağı tahmin ediliyor.

Taycan yola çıktı

PORSCHE, ismini verdiği yeni Mission E elektrikli sedan performans modelininin ilk prototipini görücüye çıkardı. Şangay sokaklarında yoğun ilgi gören Taycan'ı ilk olarak Çinli yarışçı Li Chao kullandı.

Araç Eylül ayında piyasaya sürülecek. 592 beygir gücüne sahip araç, saatte 250 km hız yapabilecek ve 0'dan 100 kilometreye 3.5 saniyede çıkabilecek. Aracın 800 voltluk teknolojiyle tam şarj süresi de 15 dakikada gerçekleştirilebilecek.

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