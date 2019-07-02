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  • 02.07.2019 21:21
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 21:21

İŞKUR başvuru sonuçları açıklandı mı? ?

Üniversite öğrencilerine iş imkanı sunan İŞKUR başvuruları 25 Haziran-28 Haziran tarihleri arasında alındı. Şimdi başvuruda bulunan öğrenciler İŞKUR ne zaman açıklanacak sorusuna merakla yanıt arıyor. İşte Sosyal Çalışma Programına ilişkin merak edilenler...

İŞKUR SÇP sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR tarafından yaz dönemi için başlatılan Sosyal Çalışma Programı başvuruları sona erdi. Başvuruların sona ermesiyle birlikte Sosyal Çalışma Programı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilmeye başlandı. Öğrenciler Sosyal Çalışma Programı hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR sosyal çalışma programı başvuruları 25-28 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Başvuru sonuçlarına göre çalışacak öğrenciler ise 5 Temmuz 2019 günü elektronik ortamda kura ile belirlenecek.

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