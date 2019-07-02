İŞKUR tarafından yaz dönemi için başlatılan Sosyal Çalışma Programı başvuruları sona erdi. Başvuruların sona ermesiyle birlikte Sosyal Çalışma Programı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilmeye başlandı. Öğrenciler Sosyal Çalışma Programı hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR sosyal çalışma programı başvuruları 25-28 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Başvuru sonuçlarına göre çalışacak öğrenciler ise 5 Temmuz 2019 günü elektronik ortamda kura ile belirlenecek.