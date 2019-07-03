Kamuda toplu sözleşme dönemi başladı. Bu ay kamu işçileriyle toplu sözleşme görüşmeleri yürütülürken, Ağustos'ta da sıra memurlar ve memur emeklilerine gelecek. Memurlar ve memur emeklileri şimdiden toplu sözleşmeye kilitlendi. Sadece toplu sözleşmede karara bağlanacak 2 yıllık zam oranları değil, ek gelir yaratacak taleplerin sonuçları da merak ediliyor. Konfederasyonlar, toplu sözleşme için taleplerini hazırlamaya başlarken, bunlar arasında memurlara bayram ikramiyesinin başı çekmesi bekleniyor. Memur-Sen, kamu görevlilerine Ramazan ve Kurban bayramları öncesi en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı tutarında bayram ikramiyesi ödenmesini talep ediyor. Bu talep kabul edilirse, memurlar mevcut rakamlara göre bin 240 lira 67 kuruş ikramiye hakkı elde edecek.