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a 2 bin 481 TL i

5 milyon ve emekli için masası ’ta kuruluyor. 2 yıllık oranının belirleneceği görüşmelerde, memura yılda 2 bin 481 lira i karara bağlanacak.

Memura 2 bin 481 TL

Kamuda dönemi başladı. Bu ay kamu işçileriyle toplu sözleşme görüşmeleri yürütülürken, 'ta da sıra memurlar ve memur emeklilerine gelecek. lar ve memur emeklileri şimdiden toplu sözleşmeye kilitlendi. Sadece toplu sözleşmede karara bağlanacak 2 yıllık oranları değil, ek gelir yaratacak taleplerin sonuçları da merak ediliyor. Konfederasyonlar, toplu sözleşme için taleplerini hazırlamaya başlarken, bunlar arasında memurlara inin başı çekmesi bekleniyor. Memur-Sen, kamu görevlilerine Ramazan ve Kurban bayramları öncesi en yüksek devlet memuru aylığının 2 katı tutarında bayram ikramiyesi ödenmesini talep ediyor. Bu talep kabul edilirse, memurlar mevcut rakamlara göre bin 240 lira 67 kuruş ikramiye hakkı elde edecek.

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