Emekli ve memur zamlı maaşları ne zaman ödenecek? Tarih belli oldu mu?

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte memur ve emekli vatandaşlar Temmuz ayında yapılacak zam oranına odaklandı. TÜİK tarafından Haziran enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı netleşecek. Peki, emekli ve memur zamlı maaşları ne zaman ödenecek?

EMEKLİ VE MEMUR ZAMLI MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zam oranıyla hesaplanan yeni ödemelerini ay içerisinde maaş alma günlerinde ceplerine koyacaklar. Memur emeklileri ise bu hafta maaşını zamsız olarak alıyorlar. Zam farkını ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklayacağı tarihte hesabında görecek.