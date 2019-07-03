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  • 04.07.2019 08:50
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 08:50

Memur lı maaşları ne zaman ödenecek? emekli maaşı ödemesi 5,7,9,1,3,8 olanlar yattı mı?

Bağkur emekli maaşları ne an yatar? emekli maaşı ödemesi 5,7,9,1,3,8 olanlar. Emekli maaşı ödeme tarihleri ile ilgili resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekliler belirli tarihlerde maaşlarını alıyorlar. Bu tarihler tahsis numarasına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zam oranıyla hesaplanan yeni ödemelerini ay içerisinde maaş alma günlerinde ceplerine koyacaklar. Memur emeklileri ise bu hafta maaşını zamsız olarak alıyorlar. Zam farkını ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklayacağı tarihte hesabında görecek.

Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Bu nedenle şimdi milyonlarca kişi "Emekli ve memur zamlı maaşları ne zaman ödenecek?" sorusuna yanıt arıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zam oranıyla hesaplanan yeni ödemelerini ay içerisinde maaş alma günlerinde ceplerine koyacaklar. Memur emeklileri ise bu hafta maaşını zamsız olarak alıyorlar.. Emekli maaşı ödemesi tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanların ne zaman ödeme alacağını haberimizde belirttik. Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.​

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