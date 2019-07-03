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  • 03.07.2019 19:00
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 19:20

Hemşire, mühendis, avukat, polis ve ? İşte 2019 Temmuz memur maaşları...

İlk altı ayın enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. Şimdi kamu çalışanları "Hemşire, mühendis, avukat polis ve ?" sorusuna merakla yanıt aramaya başladı. Peki, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayı güncel maaş oranları ne kadar oldu? İşte detaylar...

Güncel memur maaşları ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu. Şimdi yüz binlerce kamu çalışanı güncel maaş oranlarını merak etmeye başladı. Peki, hemşire, mühendis, avukat polis ve vaiz maaşları ne kadar oldu? İşte cevabı...

GÜNCEL MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Avukat (1/4): 6349 TL

Polis (8/1): 5697 TL

Öğretmen (1/4): 5021 TL

Hemşire (5/1): 4870 TL

Vaiz (1/4): 5219 TL

Mühendis: Ocak ayından bu yana 6 bin 274 lira maaş alan çalışan Mühendis ise artık 6 bin 651 lira maaş alacak.

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