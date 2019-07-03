Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu. Şimdi yüz binlerce kamu çalışanı güncel maaş oranlarını merak etmeye başladı. Peki, hemşire, mühendis, avukat polis ve vaiz maaşları ne kadar oldu? İşte cevabı...

GÜNCEL MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Avukat (1/4): 6349 TL

Polis (8/1): 5697 TL

Öğretmen (1/4): 5021 TL

Hemşire (5/1): 4870 TL

Vaiz (1/4): 5219 TL

Mühendis: Ocak ayından bu yana 6 bin 274 lira maaş alan çalışan Mühendis ise artık 6 bin 651 lira maaş alacak.