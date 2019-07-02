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  • 03.07.2019 07:55
  • Son Güncelleme: 03.07.2019 07:55

, Lagarde`nin görevlerini Lipton`un üstlenmesine karar verdi

, Başkan `nin görevlerini Birinci Başkan Yardımcısı `un üstlenmesine karar verdi. İcra Kurulu açıklamasında, IMF'in yeni bir başkan için arayışı başlatıp başlatmayacağı konusuna herhangi bir atıfta bulunulmadı.

Tüm gözler oradaydı! Ve resmen açıklandı
, Başkan 'nin Avrupa Merkez Bankası başkanlığı için aday gösterilmesi ve bu çerçevede IMF başkanlığından geçici olarak çekilmesi sonrasında, Lagarde'nin görevlerinin Birinci Başkan Yardımcısı tarafından yürütülmesine karar verdi.



İcra Kurulu açıklamasında, IMF'in yeni bir başkan için arayışı başlatıp başlatmayacağı konusuna herhangi bir atıfta bulunulmadı.

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