IMF İcra Kurulu, Başkan Christine Lagarde'nin Avrupa Merkez Bankası başkanlığı için aday gösterilmesi ve bu çerçevede IMF başkanlığından geçici olarak çekilmesi sonrasında, Lagarde'nin görevlerinin Birinci Başkan Yardımcısı David Lipton tarafından yürütülmesine karar verdi.
İcra Kurulu açıklamasında, IMF'in yeni bir başkan için arayışı başlatıp başlatmayacağı konusuna herhangi bir atıfta bulunulmadı.
İcra Kurulu açıklamasında, IMF'in yeni bir başkan için arayışı başlatıp başlatmayacağı konusuna herhangi bir atıfta bulunulmadı.
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