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  • 02.07.2019 20:20
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 20:20

açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? İşte ilk 5 ayın oranları

Milyonlarca emekli ve memur nı merak etmeye başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurlara ilk 6 aylık oranında zam yapılacak. Bu nedenle Haziran ayı merakla araştırılan konuların başında yer alıyor. Peki, ? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte ilk 5 ayın enflasyon oranları

Temmuz ayına gelmemizle birlikte emekli ve memur vatandaşların merakla araştırdığı konuların başında Haziran ayı enflasyon oranı yer alıyor. Haziran enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli zammı belli olacak. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte ilk 5 ayın enflasyon oranları...

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur ve emeklilerin merakla beklediği 2019 yılının Haziran enflasyon rakamları 3 Temmuz Çarşamba günü belli olacak.

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