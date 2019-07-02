Temmuz ayına gelmemizle birlikte emekli ve memur vatandaşların merakla araştırdığı konuların başında Haziran ayı enflasyon oranı yer alıyor. Haziran enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli zammı belli olacak. Peki, Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte ilk 5 ayın enflasyon oranları...

HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur ve emeklilerin merakla beklediği 2019 yılının Haziran enflasyon rakamları 3 Temmuz Çarşamba günü belli olacak.