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  • 02.07.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 09:29

da son dakika hareketliliği! 2 Temmuz ve ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

/TL, geçtiğimiz gün G-20 zirvesinden gelen olumlı haberler sonrası sert düştü. 5.80 bandında hareket eden 5.63'e kadar indi. Dün son 10 günün en yüksek seviyesini gören ve günü 96,8'den tamamlayan dolar endeksi ise bugün yatay seyrediyor. Peki, bugün ve , kaç TL? İŞte 2 Temmuz güncel döviz kurları...

Dolarda son durum

Dolar son dakika... Dolar kuru geçtiğimiz gün G-20'den gelen pozitif haberler sonrası sert düştü. Dolar endeksi dün ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserliğin desteğiyle 7 Mart'tan bu yana en büyük kazanımı kaydetmesinin ardından bugün yüzde 0.5 artışla 98.809 seviyesinde bulunuyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 2 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 5,6524
Satış: 5,6506

EURO
Alış: 6,3868
Satış: 6,3931

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