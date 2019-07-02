Dolar son dakika... Dolar kuru geçtiğimiz gün G-20'den gelen pozitif haberler sonrası sert düştü. Dolar endeksi dün ABD-Çin ticaret görüşmelerine ilişkin iyimserliğin desteğiyle 7 Mart'tan bu yana en büyük kazanımı kaydetmesinin ardından bugün yüzde 0.5 artışla 98.809 seviyesinde bulunuyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 2 Temmuz güncel döviz kurları...
EURO VE DOLAR NE KADAR?
DOLAR
Alış: 5,6524
Satış: 5,6506
EURO
Alış: 6,3868
Satış: 6,3931
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.