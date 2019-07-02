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  • 02.07.2019 09:15
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 09:15

Araç sahiplerine müjde! Yıl sonuna kadar zam yok

Araç sahiplerine bir müjdeli haber daha geldi. İstanbul'da Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan ve geçiş ücretlerine 2019 yılı sonuna kadar zam yapılmayacağı açıklandı.

Araç sahiplerine müjde! Yıl sonuna kadar zam yok

Araç sahiplerine güzel haber. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerindeki geçiş ücreti 2019 yılı sonuna kadar değişmeyecek. Devletin işlettiği 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile otoyollarda geçiş ücretlerine yıl sonuna kadar zam yapılmayacak.

AVRASYA TÜNELİ DOLARA ENDEKSLİ
Özel sektörün işlettiği Avrasya Tüneli'nde de geçiş ücretleri değişmeyecek. Normalde özel sektör tarafından yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen projelerin geçiş ücreti dolardaki artışa bağlı belirleniyor.

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