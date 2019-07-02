Altın fiyatları son dakika... Dünya genelinde zayıf imalat PMI verileri ve ABD-AB ticaret anlaşmazlığının olduğu bir ortamda yatırımcıların ekonomik yavaşlama konusunda endişelenmeleriyle, altın fiyatları dalgalı seyir izlemeye başladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yüzde 1.8 geriledikten sonra bugün yüzde 0.4 artışla 1,389.73 dolara yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

2 Temmuz 2019 tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde: