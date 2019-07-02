Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 02.07.2019 09:38
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 09:39

son dakika! Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, fiyatı ne kadar? 2 Temmuz

son dakika düşüşe geçti. ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin yeniden başlamasının ardından yatırımcılarının risk iştahını artırmasıyla altın fiyatları aşağı yönlü seyir izliyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, ve tam oldu? İşte 2 Temmuz ...

Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika... Dünya genelinde zayıf imalat PMI verileri ve ABD-AB ticaret anlaşmazlığının olduğu bir ortamda yatırımcıların ekonomik yavaşlama konusunda endişelenmeleriyle, altın fiyatları dalgalı seyir izlemeye başladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yüzde 1.8 geriledikten sonra bugün yüzde 0.4 artışla 1,389.73 dolara yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

2 Temmuz 2019 tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları son dakika! Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı ne kadar? 2 Temmuz
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri