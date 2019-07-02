EYT yasası bir türlü gündemden düşmüyor. Bu bağlamda ise vatandaşların bekleyişi devam ediyor. Emeklilik olmak için günlerini sayan vatandaşlar Erken emeklilik yasasında son durum nedir sorusuna büyük bir merakla yanıt arıyor. Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden birisi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak görülüyor.