Devlet, gençlerin, evlilik hazırlıkları için oluşturacakları birikime destek olmak amacıyla üç yıl önce çeyiz hesabı uygulamasını başlattı ve çeyiz hesabı açtıranlara katkı yapmaya başladı. Böylece tasarrufların artması da sağlanmış oldu. Peki 2019 çeyiz hesabı nedir, nasıl açılır kimler başvurabilir? Çeyiz hesabı devlet katkısı kaç para, ne zaman ödenecek? Babasını kaybettiği için yetim maaşı alan kız çocuklarına, evlendiklerinde çeyiz parası ödeniyor. Bu para, kız çocuğunun aldığı yetim maaşının 24 ile çarpılması ile bulunuyor. Böylece evlenen kız çocuğu 2 yıllık maaşını peşin olarak alıyor.