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  • 01.07.2019 09:28
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 10:04

Son dakika: da sert düşüş! 1 Temmuz ve ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

/TL G-20 zirvesi sonrası sert düştü. G20'de ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinin ardından gelen olumlu haberler sonrası dolar aşağı yönlü seyir izlemeye başladı. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 1 Temmuz güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Haziran ayının son işlem günü olan 30 Haziran'da 5.7575 seviyesinde kapanan dolar/TL, 1 Temmuz'a 5.7155 civarında başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın G20 zirvesinde yaptığı görüşme sonrası yapılan açıklamaların piyasaları rahatlatmasıyla dolar/TL yeni haftaya düşüşle başlarken, BIST-100'ün yükselişle açılması bekleniyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 1 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 5,6799
Satış: 5,6846

EURO
Alış: 6,4405
Satış: 6,4455

Küresel piyasalarda bugün, başta ticaret müzakereleri olmak üzere ekonomik ve politik açıdan gelişmelerin yaşandığı G20 Liderler Zirvesi'nin yansımalarına odaklanılırken, haftanın ilk işlem gününde Avro Bölgesi ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI) izlenecek.

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