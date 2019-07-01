Dolar son dakika... Haziran ayının son işlem günü olan 30 Haziran'da 5.7575 seviyesinde kapanan dolar/TL, 1 Temmuz'a 5.7155 civarında başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın G20 zirvesinde yaptığı görüşme sonrası yapılan açıklamaların piyasaları rahatlatmasıyla dolar/TL yeni haftaya düşüşle başlarken, BIST-100'ün yükselişle açılması bekleniyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 1 Temmuz güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,6799

Satış: 5,6846

EURO

Alış: 6,4405

Satış: 6,4455

Küresel piyasalarda bugün, başta ticaret müzakereleri olmak üzere ekonomik ve politik açıdan gelişmelerin yaşandığı G20 Liderler Zirvesi'nin yansımalarına odaklanılırken, haftanın ilk işlem gününde Avro Bölgesi ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI) izlenecek.