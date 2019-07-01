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  • 01.07.2019 09:39
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 11:18

son dakika düşüşte! 1 Temmuz , çeyrek, ne kadar? Canlı rakamlar

nda son dakika hareketliliği yaşanıyor. ABD ve Çin'in ticaret müzakerelerine tekrar başlama kararının ardından altın fiyatları geriledi. Güncel altın fiyatları yakından takip ediliyor. Peki, bugün , gram, çeyrek ve tam oldu? İşte 1 Temmuz ...

Altın fiyatları, doların değer kazanması ve ABD ile Çin'in ticaret müzakerelerine tekrar başlama kararının ardından risk iştahının yükselmesine bağlı olarak geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 1.4 düşüşle 1,388.91 dolara gerileyerek 21 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 1 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

1 Temmuz tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (1 TEMMUZ)

1 Temmuz Pazartesi günü gram altın 253,24 liradan alınırken, 253,29 liradan satılıyor.

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