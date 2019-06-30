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  • 01.07.2019 02:05
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 02:05

SSK Bağ-Kur emeklisi çift maaş nasıl alır? nelerdir?

Emekli vatandaşların merakla araştırdığı sorular arasında "çift maaş alma koşulları" yer alıyor. Emekli SSK, Bağkur, Emekli Sandığı hangisine tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşı çift maaş nasıl alınır? İşte çifte emekli maaşı alma koşullarıyla ilgili merak edilenler...

Çifte emekli maaşı alma şartları neler?

12 milyon emekli vatandaş çift emekli maaşının nasıl alındığını merakla araştırıyor. Çift maaş almak için bazı şartları yerine getirdiğinizde özellikle kadın emeklilere çifte maaş imkanı tanınabiliyor. Peki, SSK Bağ-Kur Emekli çift maaş nasıl alınır? Çifte emekli maaşı alma şartları neler? İşte detaylar...

SSK, SGK VE BAĞ-KUR TÜM EMEKLİLER İÇİN GEÇERLİ

Emekli hangi sigortalılığa (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Sadece emekli olanlar değil yetim kalan çocuklar da hem annesinden hem de babasından maaş bağlatabiliyor.

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