TOKİ Tuzla kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafndan 50 bin sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen kuralar başladı. 1 Temmuz tarihinde İstanbul'un Tuzla ilçesine inşa edilecek 500 konut için kura çekimi saat 10.00'da başladı. Çekiliş salonunda kurayı canlı takip edenler sonuçları öğrendiler. Salonda takip edemeyenler ise sonuçları merak ediyor. Peki, TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi yayınlandı mı? 2019 TOKİ Tuzla kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

TOKİ TUZLA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ YAYINLANDI MI?

İstanbul Ümraniye'de yer alan Haldun Alagaş Spor Komleksi'nde gerçekleştirilen TOKİ Tuzla kura çekilişi saat 10.00'da başladı. Kura çekilişi hala devam etmektedir. Çekiliş salonuna giderek kurayı canlı takip eden vatandaşlar kura sonuçlarını öğrendi. Kurayı canlı takip edemeyen başvuru sahipleri ise sonuçları internet üzerinden araştırmaya başladı. Ancak kura sonuçları isim listesi henüz yayınlanmadı.

Kura çekilişi tamamlandıktan sonra, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden isim listesi yayınlanacak. TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesinin bugün ya da yarın yayılanması bekleniyor. İsim listesi yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.