Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Başakşehir Kayabaşı ​ve İstanbul Alipaşa konutlarının kuraları çekildi. Kura çekilişleri Tuzla'daki konutlar için yapılacak çekilişlerle devam edecek. TOKİ Tuzla konutlarına başvuruda bulunan vatandaşlar şimdi TOKİ Tuzla kura çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusunu araştırıyor. İşte TOKİ Tuzla kura çekiliş tarihi...

TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

TOKİ Tuzla 500 konut kurasının çekilişleri 1 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00'da Haldun Alağaş Spor Kompleksi'nde yapılacak.