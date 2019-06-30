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  • 30.06.2019 18:35
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 18:45

, yılın ilk yarısında yatırımcısına yüzde 20 kazandırdı! Gram ne kadar?

ve ın bulduğu destekle yükseliş eğiliminde hareket eden , yılın ilk yarısında yatırımcısına yüzde 20 kazandırdı. AA de da yatırımcıların, 257 lira seviyesini yakından takip etmesi gerektiğini belirterek, bu seviyenin aşağı kırılması durumunda gram altının 250 liraya kadar gerileyebileceğini söyledi.

Yurt içinde yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından olan gram altın, dolar kurundan ve altının ons fiyatından bulduğu destekle bu yıl pozitif bir seyir izledi. Yıla 218 lira seviyesinden başlayan gram altın, yükseliş eğilimini sürdürerek 25 Haziran'da 268,8 lira ile son 10 ayın zirvesini gördü. Bu seviyelerde tutunamayan gram altın, haziran ayını yaklaşık yüzde 7 primle 262 liradan tamamladı. Gram altın, yatırımcısına yılın ilk yarısında da yüzde 20 kazandırdı.

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