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  • 30.06.2019 18:15
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 18:15

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Yaz dönemi için İŞKUR tarafından başlatılan başvuruları cuma günü sona erdi. Şimdi öğrenciler merakla sorusuna yanıt arıyor. İŞKUR sosyal çalışma programıyla birlikte üniversite öğrencileri tatilde hem sosyalleşebilecek hem de para kazanabilecek. Peki, ?

İŞKUR SÇP sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR sosyal çalışma programı başvuruları 25 Haziran-28 Haziran tarihleri arasında yapıldı. İŞKUR sosyal çalışma programına başvuran binlerce öğrenci şimdi sosyal çalışma programı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte İŞKUR sosyal çalışma programına dair detaylar...

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR sosyal çalışma programı başvuruları 25-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Başvuruların alınmasının ardından 5 Temmuz 2019 günü çalışacak öğrenciler elektronik ortamda kura ile belirlenecek.

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