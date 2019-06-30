İŞKUR sosyal çalışma programı başvuruları 25 Haziran-28 Haziran tarihleri arasında yapıldı. İŞKUR sosyal çalışma programına başvuran binlerce öğrenci şimdi sosyal çalışma programı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte İŞKUR sosyal çalışma programına dair detaylar...
BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İŞKUR sosyal çalışma programı başvuruları 25-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Başvuruların alınmasının ardından 5 Temmuz 2019 günü çalışacak öğrenciler elektronik ortamda kura ile belirlenecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.