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  • 30.06.2019 23:33
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 23:33

? Geri ödeme tarihi belli oldu mu?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 50 bin konut projesinde kura çekilişleri başladı. Proje için 67 ilde talep toplanmış, toplam 636 bin kişi TOKİ konutlarına başvuru yapmıştı. Kura sonuçlarına göre konut çıkmayan vatandaşlar sorusuna yanıt arıyor. Peki, belli oldu mu? İşte detaylar...

TOKİ çıkmayanlara para iadesi ne zaman yapılacak?

TOKİ sosyal konut projeleri için heyecan sürüyor. Yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek olan konutların İstanbul kuraları çekilmeye başlandı. Kura sonuçlarına göre listede asil olarak yer almayan vatandaşlar TOKİ çıkmayanlara para iadesi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor.

TOKİ ÇIKMAYANLARA PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ, bazı projelerde kurasız bazı projelerde ise kuralı konutları satışa çıkarıyor. Kuralı satışa çıkarılan konutlar için başvuru yapan adaylardan belirli miktarda başvuru ücreti toplanıyor.

Belirlenen tarihlerde yapılan kuralar neticesinde hak sahibi olamayanlara yatırdıkları başvuru bedeli geri iade ediliyor. Ancak TOKİ'den başvuru parası geri ödeme takvimi açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içinde yer alacak.

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