TOKİ sosyal konut projeleri için heyecan sürüyor. Yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek olan konutların İstanbul kuraları çekilmeye başlandı. Kura sonuçlarına göre listede asil olarak yer almayan vatandaşlar TOKİ çıkmayanlara para iadesi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor.

TOKİ ÇIKMAYANLARA PARA İADESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ, bazı projelerde kurasız bazı projelerde ise kuralı konutları satışa çıkarıyor. Kuralı satışa çıkarılan konutlar için başvuru yapan adaylardan belirli miktarda başvuru ücreti toplanıyor.

Belirlenen tarihlerde yapılan kuralar neticesinde hak sahibi olamayanlara yatırdıkları başvuru bedeli geri iade ediliyor. Ancak TOKİ'den başvuru parası geri ödeme takvimi açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içinde yer alacak.