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  • 01.07.2019 00:33
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 00:48

Son dakika... 'nda 2019'a kadar uzatıldı

Son dakika... 'nda 2019'a kadar uzatıldı. için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25'ini 'a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırılabilecek.

İmar barışında başvuru tarihine ilişkin flaş gelişme

Son dakika gelişmesine göre, Cumhurbaşkanlığı kararıyla, 30 Haziran'da sona eren tarihine kadar uzatıldı.

için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25'ini 'a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırılabilecek.

İMAR BARIŞI NEDİR?
Bakanlar Kurulu'nda çıkan karara göre imarsız yapılar artık kayıt altına alınacak. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, mülkiyet sorunu nedeniyle arsa gözüken yapıların, resmi olarak doğalgaz ve su bağlatamama gibi sıkıntıların önüne geçilecek. Ülkemizde 2017 yılından önce yapılmış ve bu durumda olan tüm binalar şehir, kat büyüklüğü, metrekare gibi herhangi bir şarta bakılmadan kapsam içerisinde olacak. İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşlarımızın imar sorunlarının çözülmesidir.

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