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  • 30.06.2019 19:45
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 19:45

ve Ayazma kura çekilişleri ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek sosyal konut projeleri için kura çekilişleri sürüyor. Son olarak TOKİ tarafından Başakşehir Kayabaşı ve Silivri Alipaşa kura çekişleri yapıldı. Başakşehir'deki diğer konutlar için başvuruda bulunan vatandaşlar ve Ayazma kura çekilişleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor.

TOKİ Başakşehir Ayazma kura çekilişleri ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından sürdürülen 50 bin konut projesinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. İstanbul Başakşehir Kayabaşı kuraları 26 ve 27 Haziran tarihlerinde, TOKİ Silivri Alipaşa kura çekilişleri ise 28 Haziran tarihinde tamamlandı. Şimdi gözler Tuzla ve Başakşehir Hoşderet, Ayazma kuralarına çevrildi. Peki, TOKİ Başakşehir Hoşderet ve Ayazma kura çekilişleri ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte cevabı...

TOKİ AYAZMA VE HOŞDERET KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.

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