Emekli intibak yasasıyla ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca emekli vatandaş tarafından merakla takip ediliyor. Emeklilerin intibak yasası için bekleyişi sürüyor. Peki, emekli intibak yasası Meclis'e gelecek mi? İntibak yasasında son durum ne? İşte intibak yasasına ilişkin son gelişmeler...

İNTİBAK YASASINDA SON DURUM NE?

Emekli olan milyonlarca vatandaş intibak için yargı sürecini bekliyor. İntibak yasası oldukça merak ediliyor. İntibak yasasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Milyonlarca emeklinin intibak umudu sürerken, maaşları artıracak yeni düzenlemeler gündemde. SGK, gelir farkını azaltacak uygulamaları hayata geçirecek. Maaş hesabında kullanılan 'aylık bağlama oranlarındaki' eşitsizlik giderilecek.