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  • 01.07.2019 09:11
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 12:42

Temmuz ayında e var mı?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli maaş mı ve memur maaş zammı netleşmeye başladı. Bunun birlikte çalışanları gözünü TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına çevirdi.

Temmuz ayı milyonlarca birey için zam ayı demek. Temmuz'da asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaşımız maaşlarına zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. 2019 Asgari ücret zam oranı geçtiğimiz Ocak ayında yüzde 26,05 oranında olmuştu. Ek olarak 1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar yada eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer verilmiştir. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna gore artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

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